В Москве планируют запустить водный аэроэкспресс до Жуковского

В ближайшие годы в Москве могут запустить водный аэроэкспресс до аэропорта Жуковский. Об этом на круглом столе о перспективах развития речных перевозок рассказала депутат Мосгордумы Елена Николаева, пишет «Российская газета».

По ее словам, протяженность фарватера Москвы-реки с севера на юг — 80 километров и технически довести водный маршрут до Жуковского возможно. Однако в первую очередь нужно будет запустить регулярные рейсы в городской черте, а для этого понадобятся сами суда плюс модернизация причалов, отметила депутат.

Первые пять электроходов уже собираются, в феврале должны начаться их испытания. Запуск причалов планируется с 2022 по 2024 год, уточнил замглавы московского Департамента транспорта Алексей Митяев.

В ноябре Дептранс заявил, что летом речное сообщение появится на двух маршрутах: парк «Фили» — Киевский вокзал и Печатники — Автозаводский мост. По ним будут курсировать девять речных трамваев. К 2022 году в состав флота планируют включить 21 судно. На двух маршрутах откроют 23 причала, 6 из которых оборудуют зарядными станциями.