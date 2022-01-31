Netflix опубликовал трейлер продолжения «Техасской резни бензопилой»

Новая лента расскажет о событиях, происходящих спустя 50 лет после действия первого фильма. По сюжету группа молодых людей приезжает в городок Харлоу и сталкиваются с маньяком-убийцей по прозвищу «Кожаное лицо».

Помочь героям справиться с угрозой и остаться в живых берется Салли Хардести — главная героиня оригинальной картины. Именно ей когда‑то удалось спастись от преследования Кожаного лица. «50 лет я ждала этой ночи, просто чтобы увидеть его снова», — говорит она в трейлере.

«Техасская резня бензопилой» выйдет на Netflix 18 февраля. В ней можно будет увидеть Олуэн Фуэре в роли Хардести, а также Элси Фишер, Нелл Хадсон, Мо Данфорд, Марка Бернэма и Сару Яркин. Режиссером фильма выступил Дэвид Блу Гарсиа («Техасец»).