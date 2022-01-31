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Умер режиссер Виктор Мережко

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:58

На 85-м году жизни скончался сценарист и режиссер Виктор Мережко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Во время учебы во ВГИКе Мережко снял короткометражку «Зареченские женихи» в 1967 году, затем последовали короткометражные фильмы «Кто умрет сегодня» и «Слепой дождь». Дебютным для Мережко стал сценарий «Тигры на льду». После этого он написал сценарии более 50 фильмов , среди них — «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», сериалы и мультфильмы. Он также написал несколько пьес.

В качестве режиссера Мережко выступил в сериалах «Сонька Золотая Ручка» и его продолжении, а также «Объявлены в розыск» и другие. Последняя его работа — — сериал «Не ждали» с Олегом Басилашвили в главной роли. Кроме того, Мережко снимался в фильмах и сериалах.

В 2014 году Мережко присвоили звание народного артиста России.

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