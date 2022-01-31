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Spotify будет отмечать подкасты с обсуждением коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:03

Spotify будет помечать подкасты, в которых обсуждается тема коронавируса. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

«Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвященный коронавирусу, — ресурсу, который предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру», — заявил сооснователь сервиса Дэниел Эка.

Обновление заработает во всех странах, где пользуются Spotify.

27 января Нил Янг потребовал удалить его музыку из Spotify из‑за фейков о вакцинации, которые распространяет автор самого популярного подкаста Spotify Джо Роган. Музыканта поддержала канадская певица Джони Митчелл.

Это не первый раз, когда Spotify подвергается критике за контент Рогана. Ранее группа из 270 ученых, профессоров и врачей написала открытое письмо к Spotify. В нем они выразили обеспокоенность «ложными и социально вредными утверждениями», которые распространяет комик в своем подкасте.

30 января стало известно, что сервис потерял более 2 млрд долларов рыночной стоимости. Акции Spotify упали в цене на 6% с 26 по 28 января после заявления Янга. С начала года стоимость ценных бумаг сервиса снизилась на 25%.

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