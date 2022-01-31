Футболист Эриксен, перенесший остановку сердца на Евро-2020, подписал контракт с «Брентфордом»

В сообщении клуба уточняется, что 29-летний футболист подписал контракт до конца сезона 2021/2022. Предварительно он прошел медицинское обследование.

Датский полузащитник Кристиан Эриксен , перенесший остановку сердца во время матча на Евро-2020, возвращается в профессиональный футбол. Он подписал контракт с английским футбольным клубом «Брентфорд», пишет «Интерфакс» .

Эриксен потерял сознание незадолго до конца первого тайма матча между Финляндией и Данией, который проходил 12 июня в Копенгагене и закончился со счетом 1:0 в пользу финнов. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия. Врачи сообщили, что у него останавливалось сердце.

Вскоре Эриксен вернулся в сознание, но в финальных матчах после этого участия не принимал. 18 июня спортсмену установили кардиостимулятор.

Предыдущим клубом Эриксена был миланский «Интернационале», однако правила Италии запрещают футболистам с кардиостимуляторами выходить на поле. Поэтому 17 декабря клуб объявил о расторжении контракта с датчанином.

Ранее 29-летний Эриксен выступал за английский «Тоттенхэм», нидерландский «Аякс», молодежную команду датского «Оденсе». В составе «Интернационале» в сезоне 2020/2021 футболист выиграл чемпионат Италии.