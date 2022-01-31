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Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» возглавил мировой чарт Netflix спустя день после премьеры

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» занял первую строчку в мировом черте Netflix, следует из данных портала FlixPatrol. Премьера состоялась 29 января, а на следующий день шоу оказалось на самом верху топа.

В центре сюжета — группа старшеклассников, запертых в старшей школе и ждущих спасения от нашествия зомби. Главные роли сыграли Пак Си-ху («Подставной город»), Юн Чхан-ен («Невеста речного Бога»), Чо И-хен («Врачебная мудрость»), Ю Ин-су («Школа 2017») и Ким Бюн-чхоль («Гоблин»).

Такого же успеха в прошлом году удалось добиться другому южнокорейскому сериалу — «Игре в кальмара». Это пока что самое популярное шоу в истории Netflix — его посмотрели на стриминге с 111 млн аккаунтов. «Игра» вышла 17 сентября и держала лидерство в мировом рейтинге до ноября, пока не уступила «Аркейну».

В соцсетях пользователи советуют посмотреть «Мы все мертвы» тем, кому понравилась «Игра в кальмара», «Поезд в Пусан» и «28 дней спустя». «В 12 эпизодах так хорошо сочетаются драма, комедия, ужас, триллер и боевик», — написал один из зрителей.

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