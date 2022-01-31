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Doja Cat спасает своего кота от инопланетян в клипе на «Get Into It»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:47

Doja Cat выпустила клип на песню «Get Into It (Yuh)». Это пятое и последнее музыкальное видео с ее альбома «Planet Her».

По сюжету главарь инопланетной группировки держит в заложниках любимое животное певицы — кота Старскрим. Она вместе со стражниками отправляется на корабль похитителя, чтобы буквально сразить врага тверком и забрать питомца назад.

Незадолго до «Get Into It» Doja Cat показала клип на «Woman».

О новом альбоме исполнительницы пока мало что известно. В конце декабря Doja Cat говорила, что хочет записать альбом из двух частей, одна из которых будет сосредоточена исключительно на хип-хопе (12 песен, спродюсированных Джеем Версаче и 9th Wonder), а другая — на хип-попе (7 песен).

«Planet Her» вышел в июне прошлого года. В записи пластинки приняли участие The Weeknd, Ариана Гранде, SZA, Young Thug и JID. Всего на нее попали 14 треков.

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