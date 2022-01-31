Dolce & Gabbana выпустили сумку с персонажами, которые очень похожи на Леонида Каневского

Ведущий программы «Следствие вели…» Леонид Каневский опубликовал фотографию сумки Dolce & Gabbana, на которой изображены персонажи, похожие на него.
На аксессуаре представлены трое мультипликационных мужчин с усами и густыми бровями в классической одежде и шляпах. Стоимость сумки составляет 197 тыс. рублей или 58 тыс. со скидкой.
«И куда обратиться за своим гонораром?» — написал Каневский.
Изначально на сходство ведущего и персонажей на сумке обратила внимание бьюти-редакторка «Афиши Daily» Лизавета Шатурова. На момент написания заметки ее пост в твиттере набрал 19,3 тыс. лайков.