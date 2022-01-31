В Москве началась вакцинация подростков от COVID-19

В Москве началась вакцинация подростков 12–17 лет от коронавируса «Спутником М». Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Прививку можно сделать в 13 пунктах на базе детских городских поликлиник. Перед вакцинацией ребенка осмотрит врач-педиатр.

Препарат состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день. Противопоказаниями к «Спутнику М» являются хронические или острые инфекционные заболевания, участие в клиническом исследовании вакцины и наличие других прививок в последние 30 дней.

Вакцинация проводится только при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя, а также добровольного согласия.

«Спутник М» — это меньшая дозировка взрослой вакцины «Спутник V»: одна пятая ее часть. Клинические исследования препарата показали его эффективность и безопасность.