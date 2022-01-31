В Москве впервые за пандемию развернули дополнительные койки для детей с COVID-19

В Москве впервые за всю пандемию понадобились дополнительные койки для детей, заразившихся коронавирусом. Рост заболеваемости детей и подростков связан с распространением «Омикрона». Об этом сообщает ТАСС со слов заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, количество госпитализаций несовершеннолетних увеличилось, поэтому с 1 февраля корпус детской больницы имени Сперанского будет принимать детей с коронавирусом. Общий коечный фонд для них составит почти 1300 мест.

Также принимать детей с коронавирусом начнут в Российской детской клинической больнице и НМИЦ здоровья детей, рассказала Ракова. Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями.

26 января мэрия Москвы сообщила, что число заболевших COVID-19 детей увеличилось с 2000 в неделю до 28 тысяч. По этой причине временно приостановили плановую госпитализацию в столичных детских больницах.

Рост заболеваемости среди детей наблюдается не только в Москве, но и в Тюменской области (на 118%), Пермском крае (более чем в шесть раз), Севастополе (на 300%), Курской области (почти в три раза) и других регионах. Об этом писал «Коммерсант».

В декабре 2021 года Минздрав включил в календарь прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию против COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.