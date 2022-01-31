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Послание Загадочника в отрывке «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:33

В сети появился официальной отрывок «Бэтмена» Мэтта Ривза. Премьера блокбастера запланирована на 3 марта 2022 года.

В ролике Брюс Уэйн (Бэтмен) приходит на похороны мэра Готэма Дона Митчелла-младшего, ставшего жертвой Загадочника. Там он подслушивает разговор двух полицейских, которые обсуждают пропажу окружного прокурора Джила Колсона. Затем Уэйн слышит крики на улице и видит силуэт Загадочника, понимая, что тот устроил очередное нападение.

После этого в церковь врезается джип, из которого выходит пропавший полицейский с перемотанным скотчем ртом, бомбой на груди и с табличкой «для Бэтмена».

Ранее этот ролик уже был слит в сеть в плохом качестве. Из‑за этого Мэтт Ривз решил опубликовать его официально.

«Многие из вас, возможно, видели эту сцену из „Бэтмена“ в сети, поэтому я решил выложить ее на своем Vimeo в формате 4k», — написал он.

Картина расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету супергерой, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйнов.

В фильме снялись Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие.

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