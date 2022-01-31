Оксимирон завел тикток. В первом ролике он поблагодарил за поддержку нового альбома

Оксимирон создал аккаунт в тиктоке. В первом ролике он поблагодарил слушателей за поддержку его недавнего альбома «Красота и уродство».

«Я хочу вас поблагодарить за дикий интерес к альбому „Красота и уродство“. Я не ожидал такого. Меня не было в соцсетях два года, поэтому те цифры, которые я вижу (признаюсь, что я за ними слежу), меня поражают», — сказал рэпер.

В конце видео он пообещал «прийти» за теми исполнителями, чья музыка популярна, поскольку «проста до банальности».