Оксимирон завел тикток. В первом ролике он поблагодарил за поддержку нового альбома

Оксимирон создал аккаунт в тиктоке. В первом ролике он поблагодарил слушателей за поддержку его недавнего альбома «Красота и уродство».
«Я хочу вас поблагодарить за дикий интерес к альбому „Красота и уродство“. Я не ожидал такого. Меня не было в соцсетях два года, поэтому те цифры, которые я вижу (признаюсь, что я за ними слежу), меня поражают», — сказал рэпер.
В конце видео он пообещал «прийти» за теми исполнителями, чья музыка популярна, поскольку «проста до банальности».
Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство» 1 декабря. Федоров несколько раз переносил день релиза, а 12 ноября вместо свежей пластинки представил микстейп с 36 треками, 32 из которых были старыми.
Все 22 песни из нового альбома рэпера попали в топ-100 самых популярных треков «Яндекс.Музыки», а сама «Красота и уродство» достигла пятого места в глобальном чарте Spotify.