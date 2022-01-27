«Мемориал»* выдвинули на Нобелевку, Post Malone анонсировал альбом и другие новости дня

За последние сутки в России выявили 88 816 новых случая коронавируса, это новый антирекорд за всю пандемию. В Москве суточный прирост также максимальный — 26 586 заражений.

Правозащитный центр «Мемориал»* выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила сама организация со ссылкой на источник в парламенте Эстонии.

Активация баланса карты «Тройка» стала доступна на всех видах наземного транспорта Москвы. Больше нет необходимости идти в метро в поисках терминала.

В февраля из Москвы запустят чартерные туристические рейсы на Байкал, Сахалин и в Мурманск. Благодаря государственным субсидиям перелеты станут в два раза дешевле.

Российского фотографа Арсения Котова избили жители Каира. Его держат в местном полицейском участке, он просит помощи у МИД России.

Погибшим в авиакатастрофе Коби Брайанту и его дочери Джианне установили памятник. Он появился на месте крушения вертолета в Калабасасе.

Чак Паланик прокомментировал альтернативный финал «Бойцовского клуба» в китайской версии экранизации. Писатель заявил, что концовка фильма стала ближе к тому, чем завершилась книга.

Apple создаст мобильный платежный терминал внутри iPhone. Функция приема платежей с банковских карт будет работать с помощью технологии NFC, которая пока используется только для бесконтактной оплаты покупок.

Прокуратура США подала меморандум о вынесении приговора участнику восстания в Капитолии, используя слова Серсеи Ланнистер из «Игры престолов». Обвинителю нужно было объяснить контекст цитаты: «Я выбираю насилие».

Нил Янг потребовал удалить его музыку из Spotify из‑за фейков подкаста с участием антипрививочника. У него было 2,6 млн подписчиков и около 6 млн прослушиваний ежемесячно.

Desiigner и Скриптонит готовят совместный трек. Иностранный рэпер объявил об этом на шоу «Американцы слушают русскую музыку».

Post Malone анонсировал новый альбом «Twelve Carat Toothache». Музыкант не назвал точной даты релиза, но заявил, что он «неизбежно состоится».

FKA Twigs выпустила клип на композицию «Jealousy», вошедшую в недавний микстейп «Caprisongs». А Даррен Хейз показал ролик на сингл «Let’s Try Being in Love».

Machine Gun Kelly записал кавер на песню Фрэнка Оушена «Swim Good». Музыкант исполнил трек под акустическую гитару, а также добавил в текст собственные строчки.

Джейк Джилленхол снимется в фильме «Cut & Run». Лента расскажет о преступниках, которые грабят дорогие яхты с помощью скоростных катеров. Сценарий картины написал Джон Гленн.

*«Мемориал» признан НКО-иноагентом.