Machine Gun Kelly записал кавер на песню Фрэнка Оушена «Swim Good»

Американский рэпер Machine Gun Kelly выпустил кавер на песню Фрэнка Оушена «Swim Good».

Версия Колсона Бейкера (настоящее имя музыканта) исполнена в другой тональности под акустическую гитару. Кроме того, рэпер добавил в текст песни собственные строчки.

«I’m drowning in your holy water/Hold me under longer/Hold this rib that I gave you/Just don’t pierce my under armour», — поет он.