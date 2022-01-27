Слова Серсеи Ланнистер из «Игры престолов» использовали в меморандуме для вынесения приговора

25 января прокуратура США подала меморандум о вынесении приговора одному из участников восстания в Капитолии 6 января 2020 года. В нем использовали цитату Серсеи Ланнистер из сериала «Игра престолов», сообщает Deadline.

В меморандуме сказано, что через два дня после восстания 25-летний Джеремайя Каплингер опубликовал в социальных сетях фотографию солдата времен американской революции с подписью: «Как сказала Серсея Ланнистер: „Я выбираю насилие“».

Прокурорам нужно было объяснить контекст этой цитаты. «Серсея Ланнистер — вымышленный персонаж телесериала HBO „Игра престолов“. После столкновения с группой политически влиятельных религиозных фанатиков, которые предупреждают ее, что если она не уступит им, то „будет насилие“, Серсея Ланнистер отвечает: „Я выбираю насилие“», — сказано в документе.

По сериалу после последней фразы Ланнистер запланировала, а затем взорвала одно из самых важных зданий в городе, где находились политики и религиозные лидеры.

«В контексте того, что Каплингер опубликовал этот пост всего через два дня после 6 января, использование этой цитаты вызывает тревогу и дает представление о его психическом состоянии и намерениях при штурме Капитолия», — отмечается в меморандуме.

Прокуроры заявили, что 6 января 2020 года Каплингер принес с собой бронежилет, забрался на стену на территории Капитолия, а затем вошел внутрь здания. В ноябре 2021 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения: в наступлении, лазанье и повреждении имущества. Мужчине грозит до шести месяцев тюрьмы.