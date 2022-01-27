Нил Янг потребовал удалить его музыку из Spotify из‑за фейков о вакцинации на платформе

Канадский музыкант Нил Янг направил своему менеджеру и звукозаписывающему лейблу письмо с требованием удалить его музыку из библиотеки Spotify. Он заявил, что платформа распространяет фейки о вакцинации от коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Янга, в распространении дезинформации виноват автор самого популярного подкаста Spotify Джо Роган. В декабрьский выпуск комик пригласил вирусолога-антипрививочника Роберта Малоуна, который высказывал неподтвержденные гипотезы о бесполезности препаратов.

Нил Янг отметил, что каждый эпизод подкаста The Joe Rogan Experience слушают в среднем 11 млн человек, поэтому он может влиять на мнения людей. Spotify, по мнению музыканта, должен нести ответственность за это влияние, в том числе, за распространение фейков.

«У cервиса может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба», — отметил Янг в своем письме с требованием удалить его треки.

Spotify выполнил требования Янга и удалил его музыку с платформы. У него было 2,6 млн подписчиков и около шести миллионов прослушиваний ежемесячно.

«Мы сожалеем о решении Нила удалить свою музыку из Spotify и надеемся скоро поприветствовать его снова», — заявили в пресс-службе сервиса.