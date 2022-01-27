В Калабасасе установили памятник Коби Брайанту и его дочери

Пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне установили памятник в Калифорнии. После их трагической гибели прошло ровно два года, сообщает ESPN. Памятник появился в Калабасасе, на том месте, куда упал частный вертолет. 26 января 2020 года Брайант, его дочь и еще семь человек скончались в результате крушения воздушного судна. Имена всех погибших написаны на постаменте.

Автор статуи — скульптор Дэн Медина. На ней Коби изображен в форме команды «Лейкерс». Его дочь также одета в спортивную форму, в руках у нее — баскетбольный мяч.