В Калабасасе установили памятник Коби Брайанту и его дочери

Пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне установили памятник в Калифорнии. После их трагической гибели прошло ровно два года, сообщает ESPN.
Памятник появился в Калабасасе, на том месте, куда упал частный вертолет. 26 января 2020 года Брайант, его дочь и еще семь человек скончались в результате крушения воздушного судна. Имена всех погибших написаны на постаменте.
Автор статуи — скульптор Дэн Медина. На ней Коби изображен в форме команды «Лейкерс». Его дочь также одета в спортивную форму, в руках у нее — баскетбольный мяч.
Вертолет Коби Брайанта Sikorsky S-76 разбился о холм рядом с городом Калабасас в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса. В результате крушения погибли все девять пассажиров, в том числе 13-летняя Джианна.
Президент США Дональд Трамп назвал новость о гибели Брайанта ужасной. Память о легендарном баскетболисте почтили музыканты в ходе церемонии вручения «Грэмми».
Брайант был пятикратным чемпионом НБА, а также лауреатом «Оскара» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол». В июне 2020 года он посмертно был награжден премией «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.