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В Калабасасе установили памятник Коби Брайанту и его дочери

Виктория Шанина
Сегодня в 12:10

Пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне установили памятник в Калифорнии. После их трагической гибели прошло ровно два года, сообщает ESPN.

Памятник появился в Калабасасе, на том месте, куда упал частный вертолет. 26 января 2020 года Брайант, его дочь и еще семь человек скончались в результате крушения воздушного судна. Имена всех погибших написаны на постаменте.

Автор статуи — скульптор Дэн Медина. На ней Коби изображен в форме команды «Лейкерс». Его дочь также одета в спортивную форму, в руках у нее — баскетбольный мяч.

Вертолет Коби Брайанта Sikorsky S-76 разбился о холм рядом с городом Калабасас в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса. В результате крушения погибли все девять пассажиров, в том числе 13-летняя Джианна.

Президент США Дональд Трамп назвал новость о гибели Брайанта ужасной. Память о легендарном баскетболисте почтили музыканты в ходе церемонии вручения «Грэмми».

Брайант был пятикратным чемпионом НБА, а также лауреатом «Оскара» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол». В июне 2020 года он посмертно был награжден премией «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.

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