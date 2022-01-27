Apple внедрит в iPhone функцию приема платежей с банковский карт

Компания Apple планирует внедрить в свои смартфоны iPhone функцию, которая позволит принимать платежи и сможет полностью заменить терминалы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к вопросу.

Как отмечает издание, для работы системы будет задействована бесконтактная технология NFC, которая на данный момент существует только для оплаты покупок смартфоном (Apple Pay). Необходимые чипы есть в смартфонах с 2014 года.

Появится в операционной системе iOS функция может уже через несколько месяцев, в ближайшем обновлении. Ожидается, что релиз iOS 15.4 для всех пользователей состоится весной.

По задумке Apple, новая функция позволит малому бизнесу экономить на платежных терминалах. Будет ли она доступна всем пользователям или только предпринимателям, пока неизвестно.

Источники Bloomberg заявляют, что также неясно, будет ли опция приема платежей выпущена под брендом Apple Pay. Тем не менее, ее разрабатывает команда из платежного подразделения Apple.

Работа над созданием мобильного платежного терминала внутри iPhone началась еще в августе 2020 года. Тогда Apple за 100 млн долларов купила канадского разработчика Mobeewave, которому принадлежит соответствующая технология.