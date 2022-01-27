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«Мемориал»* выдвинут на Нобелевскую премию мира

Виктория Шанина
Сегодня в 12:54

Правозащитную организацию «Мемориал»* выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила сама организация со ссылкой на источник в парламенте Эстонии.

Отмечается, что инициатором выдвижения стало объединение депутатов парламента Эстонии. Они называют себя «Депутатской группой в поддержку Алексея Навального** и других политзаключенных РФ».

Какое именно юридическое лицо номинировано, не уточняется. Это может быть как правозащитный центр «Мемориал», так и сообщество «Международный мемориал»*.

«В глазах международной общественности „Мемориал“, у истоков которого стоял А.Д.Сахаров, един, „Международный мемориал“ и правозащитный центр — его части», — пишет организация.

11 ноября стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать международное общество «Мемориал», а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал».

В качестве аргументов для ликвидации обоих назывались нарушения закона об иноагентах (часть материалов правозащитников была без соответствующей маркировки), а также поддержка участников экстремистских групп (некоторые члены запрещенных организаций были включены в списки политзаключенных, которые ведет «Мемориал»).

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал». А на следующий день такое же решение Мосгорсуд вынес в отношении центра «Мемориал».

*Международное общество «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны НКО — иностранными агентами.

**Алексей Навальный внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

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