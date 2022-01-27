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Активация баланса карты «Тройка» стала доступна на всех видах наземного транспорта Москвы

Денис Ламехов
Сегодня в 10:58

Активация баланса карты «Тройка» стала доступна на всех видах наземного транспорта Москвы. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

Ведомство объясняет, как это работает. Вначале необходимо пополнить баланс через приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт» или на сайте Московского транспорта. Затем, уже находясь в салоне, пассажиру нужно нажать на специальную кнопку на валидаторе — она включит функцию активации баланса. Карту необходимо держать у устройства до подтверждения записи.

«Раньше для пополнения баланса пришлось бы идти на станцию метро и использовать специальный терминал. Сейчас доступны 25 тыс. валидаторов на любом маршруте», — заявил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что сервис реализован на действующем оборудовании, установка дополнительного не потребовалась. В 2021 году услуга начала работать на 90 маршрутах автобусов на территории Новой Москвы.

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