За последние сутки в России выявили 88 816 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это очередной максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 26 января, и составил 74 692 заражения.
Суточный прирост в Москве увеличился с 19 856 до 26 586 (это новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 11 404 617. За сутки умерли 665 человек, за все время — 328 770. Выздоровели 29 754 человек, за весь период — 10 129 691.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 363,4 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (74,1 млн), на втором — Индия (40,3 млн), на третьем — Бразилия (24,5 млн), на четвертом — Франция (17,7 млн), на пятом — Великобритания (16,1 млн).