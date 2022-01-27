За последние сутки в России выявили 88 816 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это очередной максимум за всю пандемию — предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 26 января, и составил 74 692 заражения.

Суточный прирост в Москве увеличился с 19 856 до 26 586 (это новый максимум). Следом по заболеваемости идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Воронежская области.