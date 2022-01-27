В феврале запустятся зимние чартеры на Байкал, Сахалин и в Мурманск

12 февраля запустятся туристические чартерные рейсы из Москвы на Байкал, 18 февраля — в Мурманскую область, а 25 февраля — на Сахалин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, благодаря программе зимних чартеров туристы смогут познакомиться с культурой Бурятии, увидеть прозрачный лед озера Байкал, северное сияние в Мурманской области, а также посетить Кольский полуостров.

Рейсы на Байкал будут осуществляться еженедельно по субботам с прибытием в Улан-Удэ в воскресенье, в Мурманскую область — раз в пять дней до середины марта, а на Сахалин — еженедельно по пятницам до марта включительно.

Догузова отметила, что программа туристических чартеров была запущена в России чуть более года назад. Субсидии от государства покрывают половину стоимости фрахта судна, из‑за чего цена на перелет для потребителей становится в два раза ниже.

Глава ведомства подчеркнула, что чартеры работают не только из Москвы в Бурятию, на Сахалин или в Мурманскую область, но и для жителей этих регионов в столицу. В будущем такая программа запустится из Петербурга.