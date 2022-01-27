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FKA Twigs выпустила видео на трек «Jealousy»

Денис Ламехов
Сегодня в 10:03

Британская певица FKA Twigs выпустила видео на композицию «Jealousy», вошедшую в недавний микстейп «Caprisongs». Клип появился в ютьюб-аккаунте исполнительницы.

Песня записана совместно с нигерийским рэпером Rema. Трек посвящен отношениям, наполненным ревностью: «Двадцать пропущенных звонков, потому что я не дома. Только Богу известно, на что еще ты способен».

В видео, стилизованном под клипы 1990–2000-х, FKA Twigs танцует в окружении других девушек. Rema появляется на статичных черно-белых кадрах.

Микстейп «Caprisongs» вышел 14 января. В записи приняли участие The Weeknd (совместный трек с ним был выпущен ранее), Джорджа Смит, Дэниел Сизар, Shygirl и другие музыканты.

«Все тот же роскошный соул-поп в минималистичных R’n'B-аранжировках, только более беспечный и оптимистичный», — писала в рецензии на пластинку «Афиша Daily».

Предыдущий студийный альбом «Magdalene» FKA Twigs выпустила в ноябре 2019 года. А дебютный — в 2014 году. Тогда «Афиша» рассказывала о феномене исполнительницы.

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