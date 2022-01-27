FKA Twigs выпустила видео на трек «Jealousy»

Британская певица FKA Twigs выпустила видео на композицию «Jealousy», вошедшую в недавний микстейп «Caprisongs». Клип появился в ютьюб-аккаунте исполнительницы.

Песня записана совместно с нигерийским рэпером Rema. Трек посвящен отношениям, наполненным ревностью: «Двадцать пропущенных звонков, потому что я не дома. Только Богу известно, на что еще ты способен».

В видео, стилизованном под клипы 1990–2000-х, FKA Twigs танцует в окружении других девушек. Rema появляется на статичных черно-белых кадрах.