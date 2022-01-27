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Фотографа Арсения Котова избили и задержали в Каире. Он обратился к МИД России

Виктория Шанина
Сегодня в 13:51

Известный российский фотограф Арсений Котов рассказал, что его избили жители Каира. Соответствующий пост появился в его инстаграм-аккаунте.

По словам Котова, он приехал в столицу Египта фотографировать «город мусорщиков» — район, население которого собирает и перерабатывает мусор. Во время очередной прогулки с фотоаппаратом к нему подбежал мужчина и начал кричать на арабском языке, «размахивая кулаками». Он взял камеру и пригрозился ее разбить.

Фотограф начал отбиваться, но подбежали еще трое мужчин. «Внезапно оказываюсь на земле вниз лицом и мне в затылок летит булыжник», — написал Котов.

Ему удалось увернуться от одного из ударов, и появилась возможность убежать. Котов забежал в дом на безлюдной улице и закрылся в туалете — он смог оторваться.

«Промываю рану на затылке, череп цел, один глаз мутно видит, в носу кровавые сопли, на лбу небольшая шишка, на руках пара царапин, одна глубокая, другая поменьше», — рассказывает фотограф.

В полицейском участке Manshee Noser стало известно, что местный житель напал на Котова, так как подумал, что он фотографирует его жену. Мужчина также заявил, что оппонент «оставил ему огромный синяк под глазом», — фотографа задержали. Позже выяснилось, что у него сотрясение мозга.

После суда ни одна из сторон не выдвинула обвинений. Однако из полицейского участка Котова не отпускают.

«Мной хочет заняться public security из‑за фотографий гнилого района, пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи и никого не прислало», — заявил Арсений Котов.

Фотограф отметил, что сотрудники консульского отдела уже приехали в участок. На данный момент они «ждут местных фээсбэшников».

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