Фотографа Арсения Котова избили и задержали в Каире. Он обратился к МИД России

Известный российский фотограф Арсений Котов рассказал, что его избили жители Каира. Соответствующий пост появился в его инстаграм-аккаунте.

По словам Котова, он приехал в столицу Египта фотографировать «город мусорщиков» — район, население которого собирает и перерабатывает мусор. Во время очередной прогулки с фотоаппаратом к нему подбежал мужчина и начал кричать на арабском языке, «размахивая кулаками». Он взял камеру и пригрозился ее разбить.

Фотограф начал отбиваться, но подбежали еще трое мужчин. «Внезапно оказываюсь на земле вниз лицом и мне в затылок летит булыжник», — написал Котов.

Ему удалось увернуться от одного из ударов, и появилась возможность убежать. Котов забежал в дом на безлюдной улице и закрылся в туалете — он смог оторваться.