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Даррен Хейз выпустил клип на первый за 11 лет сингл «Let’s Try Being in Love»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:12

Бывший солист дуэта Savage Garden, австралийский певец Даррен Хейз выпустил клип на трек «Let’s Try Being in Love». Посмотреть его можно на ютьюб-канале артиста.

Ролик посвящен трудностям гендерной и сексуальной идентификации. Главный герой вынужден показывать картинку идеальной супружеской жизни с его женой в кругу друзей, при этом ожидая, когда сможет встретиться с любовником.

Хейз рассказал, что вдохновился рэпером Lil Nas X, который не боится показывать настоящего себя как в жизни, так и на сцене. И в клипе на «Let’s Try Being in Love» он показал свое истинное «я».

«Я хотел показать, что мне нравится женственность во мне, и я горжусь быть геем. [В клипе] есть танцевальная сцена, очень страстная — в ней все живое, процветающее и цветущее. Вот как я вообще отношусь к музыке. И это безумно резкий контраст с тем, что я чувствовал 10 лет назад», — заявил Даррен Хейз.

Сценарий для ролика Хейз написал сам, а режиссером выступил Эндрю Патскегл. Его жену сыграла Мадлен Колан, а возлюбленного — Скотт Эванс.

Наибольшую популярность Даррен Хейз приобрел благодаря дуэту Savage Garden, в котором он выступал с Дэниелом Джонсом. В 2002 году артист начал сольную карьеру и выпустил пластинку «Spin».

«Let’s Try Being in Love» — это первый релиз Хейза за более чем 10 лет. Его последняя пластинка «Secret Codes and Battleships» вышла в 2011 году.

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