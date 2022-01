Даррен Хейз выпустил клип на первый за 11 лет сингл «Let’s Try Being in Love»

Бывший солист дуэта Savage Garden, австралийский певец Даррен Хейз выпустил клип на трек «Let’s Try Being in Love». Посмотреть его можно на ютьюб-канале артиста.

Хейз рассказал, что вдохновился рэпером Lil Nas X, который не боится показывать настоящего себя как в жизни, так и на сцене. И в клипе на «Let’s Try Being in Love» он показал свое истинное «я».

«Я хотел показать, что мне нравится женственность во мне, и я горжусь быть геем. [В клипе] есть танцевальная сцена, очень страстная — в ней все живое, процветающее и цветущее. Вот как я вообще отношусь к музыке. И это безумно резкий контраст с тем, что я чувствовал 10 лет назад», — заявил Даррен Хейз.

Сценарий для ролика Хейз написал сам, а режиссером выступил Эндрю Патскегл. Его жену сыграла Мадлен Колан, а возлюбленного — Скотт Эванс.

Наибольшую популярность Даррен Хейз приобрел благодаря дуэту Savage Garden, в котором он выступал с Дэниелом Джонсом. В 2002 году артист начал сольную карьеру и выпустил пластинку «Spin».

«Let’s Try Being in Love» — это первый релиз Хейза за более чем 10 лет. Его последняя пластинка «Secret Codes and Battleships» вышла в 2011 году.