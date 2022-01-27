Джейк Джилленхол сыграет главную роль в фильме «Cut & Run»

Американский актер Джейк Джилленхол, известный по ролям в «Горбатой горе», «Зодиаке» и «Виновном», сыграет главную роль в фильме «Cut & Run». Он же выступит и продюсером картины. Об этом сообщил Hypebeast.

Лента расскажет о ворах, которые нападают на дорогие яхты с помощью мощных скоростных катеров. Однажды они крадут не ту вещь не у тех людей, и тогда их планы идут наперекосяк.

Сценарий фильма написал Джон Гленн, работавший ранее над картинами «На крючке» и «Битва титанов». Разработкой «Cut & Run» займется компания New Republic Pictures вместе с Nine Stories Productions. Сопродюсерами проекта выступят Брайан Оливер и Брэдли Фишер.

Также Джилленхол снимется в экранизации комикса Роберта Киркмана «Песня забвения», а также примет участие в фильме Сэма Харгрейва «Пророк». Кроме того, актер сыграет солдата на афганской войне в боевике «Переводчик» Гая Ричи.