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Post Malone анонсировал новый альбом «Twelve Carat Toothache»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:07

Американский хип-хоп-исполнитель Остин Пост, известный как Post Malone, анонсировал выход нового альбома «Twelve Carat Toothache» в интервью Billboard.

Музыкант не назвал точную дату релиза, но заявил, что он «неизбежно состоится». В начале января менеджер артиста Дре Лондон сообщил, что альбом, чье название тогда не раскрывалось, готов к выпуску. Он намекнул, что лейбл Republic Records — подразделение Universal Music — откладывает его выход.

В интервью Пост заявил, что не готов идти на компромиссы с лейблом касаемо музыкального содержания альбома и стремится избежать проходных песен, которые бы присутствовали на пластинке лишь для количества.

Он добавил: «Я не нуждаюсь в треке, который занял бы первое место в чартах. По крайней мере, сейчас». По словам артиста, «Twelve Carat Toothache» станет самым коротким полноформатником в его карьере — хронометраж альбома составит 45 минут.

Музыкант добавил, что вышедший в ноябре 2021-го совместный трек с The Weeknd под названием «One Right Now» станет главным синглом из нового альбома.

Предыдущий лонгплей Post Malone «Hollywood’s Bleeding» увидел свет в 2019 году. В него вошли 17 треков, среди приглашенных артистов отметились Оззи Осборн, Янг Таг, Трэвис Скотт, Future, SZA и другие.

Тогда «Афиша Daily» назвала Поста главным поп-артистом момента — предлагаем перечитать архивный материал.

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