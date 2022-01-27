Desiigner и Скриптонит выпустят совместный трек

Американский рэпер Desiigner в новом выпуске ютьюб-шоу «Американцы слушают русскую музыку» на канале «Глеб ТВ» объявил о совместном треке со Скриптонитом.

Рэпер отметил, что мысль о коллаборации со Скриптонитом посетила его после шоу Глеба Маврина. «Благодарен тебе, бро. Во время пандемии ты залетел мощно и объединил фанатов. Мы так и делаем, мы все вместе», — обратился Desiigner к ведущему.

Кроме того, эксклюзивно для подписчиков канала рэпер представил свои новые треки «Shorty» и «Letter to Ye» и заявил, что в феврале этого года планирует посетить Россию и Казахстан.