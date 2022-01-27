Desiigner и Скриптонит выпустят совместный трек

Американский рэпер Desiigner в новом выпуске ютьюб-шоу «Американцы слушают русскую музыку» на канале «Глеб ТВ» объявил о совместном треке со Скриптонитом.
Рэпер отметил, что мысль о коллаборации со Скриптонитом посетила его после шоу Глеба Маврина. «Благодарен тебе, бро. Во время пандемии ты залетел мощно и объединил фанатов. Мы так и делаем, мы все вместе», — обратился Desiigner к ведущему.
Кроме того, эксклюзивно для подписчиков канала рэпер представил свои новые треки «Shorty» и «Letter to Ye» и заявил, что в феврале этого года планирует посетить Россию и Казахстан.
Ранее Маврин уже способствовал сотрудничеству американских рэп-исполнителей Lil Xan и KDDK с казахстанским диджеем Иманбеком. С его творчеством музыканты познакомились в шоу «Американцы слушают русскую музыку».
Desiigner или Сидни Ройел Селби-третий (настоящее имя музыканта) — американский рэпер, начавший свою карьеру в 2014 году. Он получил широкую известность через год после старта благодаря синглу «Panda». Тогда трек поднялся на первую строчку чарта Billboard Hot 100 и стал популярным в ряде стран.