Артисты в списке иноагентов, плагиат в треке «Монеточки» и другие новости дня

Минюст признал иноагентами участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, писателя Виктора Шендеровича и галериста Марата Гельмана. Вместе с ними в список попали журналисты Иван Беляев и Елена Владыкина, а также директор ярославского киноклуба Андрей Алексеев.
«Медиазона»* выяснила, почему ее включили в список Минюста. Все дело в доходах от Google-рекламы и цитировании других иностранных агентов.
Суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии. Его признали виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и незаконном предпринимательстве.
Pet Shop Boys выложили пост в поддержку «Международного Мемориала»*. «Все друзья России будут встревожены этим решением», — написали они о ликвидации НКО.
Депутат Александр Хинштейн предложил лишать гражданства россиян, которые «ненавидят свою страну и свой народ». Такими, по его мнению, являются некоторые оппозиционеры.
С 1 января территория Саратова увеличится в пять раз — до 2118 квадратных километров. Он станет вторым по площади городом в стране после Москвы.
В России выявили 21 073 новых случаев коронавируса. Число заражений «Омикроном» в стране превысило сотню.
Институт философии РАН потратил более 2 млн рублей на исследование зла и ада. Ученые сказали, что все работы были выполнены законно, в рамках выделенного гранта.
МВД заблокировало ссылки на трек Моргенштерна «Розовое вино-2». В июне рэпера оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в этой песне и в композиции «Family».
Экспертиза признала трек Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом песни Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». С певицы требуют взыскать 900 тыс. рублей.
Альбом Эминема «The Slim Shady LP» прослушали на Spotify более миллиарда раз. Теперь целых 11 пластинок артиста преодолели эту отметку — это рекорд!
Снуп Догг анонсировал в своем инстаграме новый проект. Он будет называться «B.O.D.R.» и выйдет в январе 2022 года.
Tyler, The Creator собирается сменить свое сценическое имя на настоящее — Тайлер Оконма. Нынешний ник он придумал в 13 лет, когда регистрировался на MySpace.
Зак Снайдер опубликовал первый концепт-арт «Мятежной луны» — научно-фантастического фильма про войну на краю Галактики. Съемки картины начнутся через несколько месяцев.
* «Медиазона» признана Минюстом СМИ — иностранным агентом, а «Международный Мемориал» — НКО-иноагентом.