Артисты в списке иноагентов, плагиат в треке «Монеточки» и другие новости дня

Минюст признал иноагентами участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, писателя Виктора Шендеровича и галериста Марата Гельмана. Вместе с ними в список попали журналисты Иван Беляев и Елена Владыкина, а также директор ярославского киноклуба Андрей Алексеев.

«Медиазона»* выяснила, почему ее включили в список Минюста. Все дело в доходах от Google-рекламы и цитировании других иностранных агентов.

Суд приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам колонии. Его признали виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и незаконном предпринимательстве.

Pet Shop Boys выложили пост в поддержку «Международного Мемориала»*. «Все друзья России будут встревожены этим решением», — написали они о ликвидации НКО.

Депутат Александр Хинштейн предложил лишать гражданства россиян, которые «ненавидят свою страну и свой народ». Такими, по его мнению, являются некоторые оппозиционеры.

С 1 января территория Саратова увеличится в пять раз — до 2118 квадратных километров. Он станет вторым по площади городом в стране после Москвы.

В России выявили 21 073 новых случаев коронавируса. Число заражений «Омикроном» в стране превысило сотню.

Институт философии РАН потратил более 2 млн рублей на исследование зла и ада. Ученые сказали, что все работы были выполнены законно, в рамках выделенного гранта.

МВД заблокировало ссылки на трек Моргенштерна «Розовое вино-2». В июне рэпера оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в этой песне и в композиции «Family».

Экспертиза признала трек Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом песни Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». С певицы требуют взыскать 900 тыс. рублей.

Альбом Эминема «The Slim Shady LP» прослушали на Spotify более миллиарда раз. Теперь целых 11 пластинок артиста преодолели эту отметку — это рекорд!

Снуп Догг анонсировал в своем инстаграме новый проект. Он будет называться «B.O.D.R.» и выйдет в январе 2022 года.

Tyler, The Creator собирается сменить свое сценическое имя на настоящее — Тайлер Оконма. Нынешний ник он придумал в 13 лет, когда регистрировался на MySpace.

Зак Снайдер опубликовал первый концепт-арт «Мятежной луны» — научно-фантастического фильма про войну на краю Галактики. Съемки картины начнутся через несколько месяцев.

* «Медиазона» признана Минюстом СМИ — иностранным агентом, а «Международный Мемориал» — НКО-иноагентом.