Мэр Томска Иван Кляйн приговорен к двум годам колонии

Cуд в Томске приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам заключения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Его признали виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и незаконном предпринимательстве. По версии следствия, в 2016 году Кляйн помешал предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, поскольку он примыкал к территории компании «Томское пиво». Также следствие считает, что в 2015 году градоначальник приказал главе Департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска без торгов отдать земельный участок своей дочери. Другой вменяемый эпизод связан с тем, что Кляйн незаконно участвовал в предпринимательской деятельности «Томского пива», оставаясь на посту мэра.

Помимо заключения суд запретил томскому мэру занимать должности в органах государственной власти в течение двух лет и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.

Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. По месту жительства градоначальника, в мэрии и в помещениях «Томского пива» прошли обыски.

Кляйна избрали мэром Томска в 2013 году. До этого он руководил «Томским пивом», которое считается одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. С 1997 по 2013 год Кляйн был депутатом Томской областной думы.