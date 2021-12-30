Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана и еще пять человек признали иноагентами

Минюст включил в реестр СМИ — иностранных агентов участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никльшину, писателя Виктора Шендеровича и галериста Марата Гельмана. Об этом говорится на сайте ведомства.

Вместе с ними в список попали главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, журналист «Радио Свобода»* Иван Беляев, журналистка «Север.Реалии»* Елена Владыкина и гендиректор киноклуба «Нефть» в Ярославле Андрей Алексеев.

В Минюсте объяснили добавление их в реестр тем, что «указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

Решение расширить список «было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти», заявили в ведомстве. О каких именно документах речь, там не уточнили.

Вероника Никульшина сказала «Афише Daily», что собирается обжаловать решение Минюста. Закон об иностранных агентах она назвала попыткой дискриминировать людей, которые мыслят оппозиционно.

«Я совершенно не понимаю, как ставить все эти бесконечные плашки, эту безумную надпись „сообщение распространено иностранным агентом“ на каждый свой твит, каждый свой мем, каждую фотографию. Как гражданин своей страны, просто как человек, я не хочу каждый раз подавать справку о доходах в Минюст, но я безусловно буду это делать», — поделилась акционистка, отметив, что ей страшно и тревожно, но она продолжит бороться.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов значатся 111 изданий и физических лиц. Из них 94 получили такой статус в 2021 году. Некоторым СМИ пришлось закрыться, другие лишились большого количества рекламодателей и стали работать за счет донатов.

1 сентября руководители независимых изданий предложили 12 поправок в закон об иностранных агентах. В частности, журналисты считают, что такой статус должны присваивать только в судебном порядке, Минюст обязан доказывать, в чьих интересах действует СМИ, нужно установить порог в 30% иностранного финансирования для изданий и прописать способы выхода из списка иноагентов. В Кремле пообещали рассмотреть предложения, в Госдуму внесли два законопроекта о признании иноагентами только по решению суда.

В том же сентябре более 150 СМИ и НКО опубликовали петицию с требованием полностью отменить законы об иностранных агентах. К моменту написания заметки ее поддержали более 260 тыс. человек.

* «Радио Свобода» и «Север.Реалии» включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.