Снуп Догг анонсировал новый релиз и раскрыл премьерную дату

Снуп Догг затизерил в своем инстаграме новый проект. Он выложил 14-секундное видео, в котором используется семпл из песни «Keep on Lovin’ Me» группы The Whispers. Вероятно, это отрывок его нового трека.

Судя по посту, новый релиз рэпера выйдет в январе 2022 года и будет называться «B.O.D.R.».