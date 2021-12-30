Снуп Догг анонсировал новый релиз и раскрыл премьерную дату

Снуп Догг затизерил в своем инстаграме новый проект. Он выложил 14-секундное видео, в котором используется семпл из песни «Keep on Lovin’ Me» группы The Whispers. Вероятно, это отрывок его нового трека.
Судя по посту, новый релиз рэпера выйдет в январе 2022 года и будет называться «B.O.D.R.».
Последний на данный момент студийник Снуп Догга, «From tha Streets 2 tha Suites», вышел в апреле 2021 года. В октябре стало известно, что рэпер запишет музыку для «еще не вышедшей GTA», а в декабре — что поработает с 50 Cent над драматическим сериалом о своем обвинении в убийстве.