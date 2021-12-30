«КП»: Экспертиза признала песню Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом песни Стаса Костюшкина

Судебно-музыковедческая экспертиза признала трек певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) «Мама, я не зигую» плагиатом песни экс-вокалиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

«Экспертиза пришла к выводу, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения», — рассказал адвокат Костюшкина Роман Лалаян. «Комсомольская правда» пишет, что плагиат официально признали в Басманном суде Москвы.

Монеточка и ее представители обвинения отрицают. Экс-вокалист «Чая вдвоем» подал иск к певице в начале июля. Он требует взыскать с нее 900 тыс. рублей. По данным телеграм-канала Mash, существовала попытка решить конфликт в досудебном порядке, но Гырдымова от нее отказалась.

Песня «Мама, я не зигую» вышла в 2016 году. Монеточка не загружала трек на стриминговые площадки.