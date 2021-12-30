Депутат Хинштейн предложил расширить законопроект Путина и лишать гражданства россиян

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн предложил лишать гражданства России тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — обосновал свои предложение парламентарий.

Согласно шестой статьи Конституции, гражданин России не может быть лишен своего гражданства иди права изменить его.

Накануне Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который расширяет список преступлений, совершение которых влечет прекращение российского гражданства — его предлагают дополнить преступлениями против государства, включая госизмену или организацию массовых беспорядков, и нарушениями по наркотическим статьям.

Однако в предложении президента речь шла только об иностранных гражданах. На данный момент иностранцев, получивших российское гражданство, могут лишить его за террористические преступления.