Pet Shop Boys выложили пост в поддержку «Международного мемориала»*

«Все друзья России будут встревожены этим решением», — написали артисты в твиттере и инстаграме, прикрепив логотип «Мемориала» и ссылку на новость Би-би-си о его ликвидации.

В поддержку «Мемориала» высказались нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Михаил Горбачев. Писательница и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии России в знак протеста против давления на «Мемориал». Отказаться от планов по ликвидации центра «Мемориал» также призывали власти США и Евросоюза.

28 декабря Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил ликвидировать «Международный мемориал». На следующий день Мосгорсуд постановил ликвидировать его дочернюю организацию, правозащитный центр «Мемориал»*.

* Международное общество «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны НКО — иностранными агентами.