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МВД заблокировало ссылки на трек Моргенштерна «Розовое вино-2»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:28

МВД заблокировало две ссылки на трек Моргенштерна «Розовое вино-2». Об этом сообщает Роскомсвобода.

Ссылки вели на сайты Muztrack.net и Muzonovs.ru. При этом заблокированными оказались оба ресурса целиком. Композиция также недоступна в приложениях Spotify, «Музыка ВКонтакте», «Яндекс.Музыка» и Apple Music.

3 июня 2021 года Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в треках и клипах. Адвокат рэпера уточнял, что претензии были связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат. Музыкант вину не признал.

19 ноября телеканал RTVI сообщил, что композиции и видео исполнителя вновь проверят на пропаганду наркотиков. По данным канала, в документах говорится, что творчество Моргенштерна «в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».

23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях. В декабре директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что артист пропагандирует наркотики и суицид за счет средств иностранных организаций.

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