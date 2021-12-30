Альбом Эминема «The Slim Shady LP» прослушали на Spotify больше 1 млрд раз. Артист поставил рекорд

10 других пластинок преодолели эту отметку ранее. Теперь музыканту принадлежит новый рекорд: он стал единственным исполнителем, чьи 11 альбомов, включая «The Marshall Mathers LP» и его последнюю работу «Music to Be Murdered By», прослушали на стриминговой платформе более миллиарда раз.

Количество прослушиваний второго альбома Эминема «The Slim Shady LP», вышедшего в 1999 году, превысило на Spotify 1 млрд. Об этом сообщает NME.

Единственным полноформатником, не перешедшим этот рубеж, стал «Infinite» — он недоступен на Spotify.

22 декабря 2021 года песня Эда Ширана «Shape of You» стала первой песней, которая набрала три миллиарда прослушиваний на Spotify. Такого успеха трек смог добиться меньше чем за пять лет — он был выпущен в 2017-м. Музыкант назвал результат «абсолютно безумным».