Саратов станет вторым крупнейшим городом в России с 2022 года. Пока что это место занимает Петербург

С 1 января территория Саратова увеличится в пять раз — до 2118 квадратных километров. Тем самым город на Волге станет вторым после Москвы по площади городом в стране, передает «Российская газета».

К Саратову присоединят пригородный Саратовский муниципальный район, включая 79 сельских поселений, а его население достигнет почти 900 тыс. человек. В прошлом году с городом уже объединились села Багаевское и Красный Текстильщик.

«Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь по сути у нас единая инфраструктура», — рассказал мэр Саратова Михаил Исаев.

Саратов сместит со второго места Петербург площадью 1439 квадратных километров. Территория Москвы насчитывает 2561 квадратный километр.