Tyler, The Creator хочет сменить сценическое имя на настоящее

Tyler, The Creator собирается сменить свое сценическое имя. Нынешнее он придумал еще в детстве, рассказал рэпер в интервью ютьюб-каналу Fast Company.
Настоящее имя Tyler, The Creator — Тайлер Оконма. Именно его артист хочет использовать в будущем. При этом писать имя и фамилию он будет заглавными буквами, потому что так выглядит «действительно круто».
В 13 лет Тайлер зарегистрировался на MySpace под тремя разными именами. Одним из них было Tyler, The Creator, под которым рэпер выкладывал рисунки, фотографии и биты.
В ноябре Тайлер опубликовал пост, посвященный покойному дизайнеру одежды Вирджилу Абло. Там исполнитель написал, что Абло подтолкнул его к более частому использованию своего настоящего имени.
Последний студийный альбом Tyler, The Creator «Call Me If You Get Lost» вышел в июне 2021 года. А за предпоследний — «Igor» — музыкант получил «Грэмми» в номинации лучший рэп-альбом.