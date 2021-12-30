Tyler, The Creator хочет сменить сценическое имя на настоящее

Tyler, The Creator собирается сменить свое сценическое имя. Нынешнее он придумал еще в детстве, рассказал рэпер в интервью ютьюб-каналу Fast Company.

Настоящее имя Tyler, The Creator — Тайлер Оконма. Именно его артист хочет использовать в будущем. При этом писать имя и фамилию он будет заглавными буквами, потому что так выглядит «действительно круто».

В 13 лет Тайлер зарегистрировался на MySpace под тремя разными именами. Одним из них было Tyler, The Creator, под которым рэпер выкладывал рисунки, фотографии и биты.