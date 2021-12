Tyler, The Creator хочет сменить сценическое имя на настоящее

В ноябре Тайлер опубликовал пост, посвященный покойному дизайнеру одежды Вирджилу Абло. Там исполнитель написал, что Абло подтолкнул его к более частому использованию своего настоящего имени.

Последний студийный альбом Tyler, The Creator «Call Me If You Get Lost» вышел в июне 2021 года. А за предпоследний — «Igor» — музыкант получил «Грэмми» в номинации лучший рэп-альбом.