В России выявили 21 073 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 21 073 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 46 меньше, чем днем ранее.
Число заболевших в Москве увеличилось с 1798 до 2661. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Челябинская и Иркутская области, Краснодарский край, Нижегородская область и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 479 344. За сутки умерли 926 человек, за все время — 307 948. Выздоровели 43 004 человека, за весь период — 9 423 227.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).