В России выявили 21 073 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 21 073 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 46 меньше, чем днем ранее.

Число заболевших в Москве увеличилось с 1798 до 2661. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Челябинская и Иркутская области, Краснодарский край, Нижегородская область и Пермский край.