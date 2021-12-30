Зак Снайдер показал первый концепт-арт «Мятежной луны»

В описании к изображению Снайдер добавил, что через несколько месяцев планирует начать съемки картины и показать уже не зарисовки, а настоящие фото.

Зак Снайдер опубликовал на платформе Vero первый концепт-арт «Мятежной луны». В 2022 году режиссер собирается снять научную фантастику про войну на краю Галактики для Netflix .

Действие «Мятежной луны» будет происходить где‑то на краю Галактики, а в центре ее сюжета окажется девушка с таинственным прошлым, чьей мирной космической колонии угрожает армия тирана Балисариуса. Единственным способом ему противостоять становится подкрепление с соседних планет. Поселенцы отправляют героиню на поиск союзников.

Главную роль сыграет актриса и танцовщица София Бутелла, известная по фильмам «Уличные танцы-2», «Взрывная блондинка» и «Мумия».

Сюжет вдохновлен фильмами японского режиссера Акиры Куросавы и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Однако он, в отличие от Лукаса, может выйти «за рамки». После того как Disney купил Lucasfilm в 2012 году, студия могла показывать насилие в очень ограниченном формате, а Снайдер настаивает на большем количестве драк.

Сценарий картины написал сам Снайдер вместе с Шеем Хаттеном («Армия мертвецов», «Джон Уик-3») и Куртом Джонстадом («300 спартанцев», «Взрывная блондинка»). Он также выступит продюсером ленты.