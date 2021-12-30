«Медиазону»* признали иноагентом из‑за денег от Google-рекламы и цитирования других иноагентов

Минюст признал «Медиазону»* иноагентом из‑за доходов от Google-рекламы и цитирования других СМИ, внесенных в реестр иноагентов. Об этом изданию рассказали в ведомстве.

По данным Росфинмониторинга, ООО «ЗП» (учредитель «Медиазоны») с июня 2020 по июль 2021 года получил более 700 тыс. рублей от ООО «РОКСОТ», финансируемого Google. Издание отмечает, что речь идет о деньгах, полученных от показа пользователям рекламных баннеров на сайте.

Другим основанием для присвоения статуса иноагента «Медиазоне» стали ссылки на СМИ, ранее уже признанные иноагентами. Среди них — «Медуза»,* «Кавказ.Реалии»*, «Радио Свобода»*, «Крым.Реалии»* и другие. Кроме того, Роскомнадзор нашел в материалах издания комментарии журналистов Льва Пономарева*, Людмилы Савицкой*, Сергея Маркелова*, Дениса Камалягина* и Дарьи Апахончич* — все они включены в реестр иноагентов.

Минюст объявил «Медиазону», ее главреда Сергея Смирнова* и издателя Петра Верзилова* СМИ-иноагентами в сентябре.

* «Медиазона», «Медуза», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», Лев Пономарев, Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, Денис Камалягин, Дарья Апахончич, Сергей Смирнов и Петр Верзилов внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.