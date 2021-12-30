перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Fast Company/YouTube
Tyler, the Creator хочет сменить сценическое имя на настоящее 14:06
Мэр Томска Иван Кляйн приговорен к двум годам колонии 13:48
Группа ДДТ перевела миллион рублей в пользу благотворительной онлайн-ярмарки на платформе Planeta.ru 13:17
«Медиазону»* признали иноагентом из‑за денег от Google-рекламы и цитирования других иноагентов 13:09
The Sound Stage/YouTube
Pet Shop Boys выложили пост в поддержку «Международного мемориала»* 12:03
«КП»: Экспертиза признала песню Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом песни Стаса Костюшкина 11:58
В России выявили 21 073 новых случаев коронавируса 11:54
«Сколково»: 26–35% алкоголя, употребленного россиянами в 2021-м, относятся к нелегальной продукции 11:21
Глава ВОЗ: штаммы «Дельта» и «Омикрон» могут вызвать «цунами» заражений по всему миру 10:50
YuryKhovansky/Instagram
Следствие попросило продлить Хованскому запрет определенных действий 10:36
Fortnite был недоступен на протяжении нескольких часов из‑за сбоя на серверах Epic Games 10:19
Зак Снайдер показал первый концепт-арт «Мятежной луны» 9:55
Депутат Хинштейн предложил расширить законопроект Путина и лишать гражданства россиян 9:19
ФСБ завела дело на мужчину, который не сообщил о постах знакомого c оправданием теракта во Франции Вчера в 22:37
В 2021 году инфляция в России достигла 8,39%. Это максимальный показатель с 2015 года Вчера в 21:56
РКН: Google, Apple и Meta игнорируют требование открыть офисы в России с 1 января Вчера в 20:59
Хованский вышел из СИЗО, Запад вступился за «Мемориал»* и другие новости дня
Вчера в 20:35 дайджест
В Казахстане полностью отменили смертную казнь Вчера в 18:36
CherryX/Wikimedia Commons
ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию «Мемориала»* Вчера в 18:01
Хованского отпустили из СИЗО. Ему заменили арест на запрет определенных действий Вчера в 17:47
Отключить рекламу

«Медиазону»* признали иноагентом из‑за денег от Google-рекламы и цитирования других иноагентов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:09

Минюст признал «Медиазону»* иноагентом из‑за доходов от Google-рекламы и цитирования других СМИ, внесенных в реестр иноагентов. Об этом изданию рассказали в ведомстве.

По данным Росфинмониторинга, ООО «ЗП» (учредитель «Медиазоны») с июня 2020 по июль 2021 года получил более 700 тыс. рублей от ООО «РОКСОТ», финансируемого Google. Издание отмечает, что речь идет о деньгах, полученных от показа пользователям рекламных баннеров на сайте.

Другим основанием для присвоения статуса иноагента «Медиазоне» стали ссылки на СМИ, ранее уже признанные иноагентами. Среди них — «Медуза»,* «Кавказ.Реалии»*, «Радио Свобода»*, «Крым.Реалии»* и другие. Кроме того, Роскомнадзор нашел в материалах издания комментарии журналистов Льва Пономарева*, Людмилы Савицкой*, Сергея Маркелова*, Дениса Камалягина* и Дарьи Апахончич* — все они включены в реестр иноагентов.

Минюст объявил «Медиазону», ее главреда Сергея Смирнова* и издателя Петра Верзилова* СМИ-иноагентами в сентябре.

* «Медиазона», «Медуза», «Кавказ.Реалии», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», Лев Пономарев, Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, Денис Камалягин, Дарья Апахончич, Сергей Смирнов и Петр Верзилов внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Чемпион мира
Ход шахматных королей от режиссера «Т-34»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Минюст РФ
Google
радио "Свобода"
Роскомнадзор
Люди
Лев Пономарев
Людмила Савицкая
Сергей Маркелов
Сергей Смирнов
Петр Верзилов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить