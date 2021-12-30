Число заражений «Омикроном» в России превысило сотню

Количество известных заражений «Омикрон»-вариантом коронавируса в России достигло 103. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

По ее словам, все инфицированные — приехавшие из‑за рубежа или близко контактировавшие с ними. Попова утверждает, что все очаги распространения «Омикрона» локализованы.

Роспотребнадзор делает все, чтобы не пропустить на границе этот опасный патоген, для чего были созданы тесты на «Омикрон», отметила глава ведомства. Она добавила, что тестирование проходят все приехавшие из зон риска.

21 декабря Попова сообщала о 41 случае «Омикрона» в России, 16 декабря было известно о 16 таких заражениях.

Первое заражение разновидностью, изначально именовавшейся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в 110 странах, включая Великобританию, Германию и США. В последних «Омикрон» стал преобладающим штаммом.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.

Известно о нескольких случаях смерти от «Омикрона». Первый был зафиксирован в Великобритании 13 декабря, 21 декабря стало известно о смерти пациента в США — он не был вакцинирован и имел хронические заболевания.