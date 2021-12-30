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Институт философии РАН потратил 2,1 млн рублей на изучение зла и ада. Там сказали, что все по закону

Семён Гудошников
Сегодня в 15:05

Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тыс. рублей на исследование «Является ли злом существование ада». Данные об этом обнаружил на сайте госзакупок РБК.

Договор был исполнен в октябре. Единственным исполнителем контракта указан доцент и кандидат философских наук Игорь Гаспаров. Он работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н.Бурденко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

Еще 742 тыс. рублей Институт РАН потратил на работу преподавателя ВШЭ Александра Мишуры «Бесполезная свобода и проблема ада» (договор исполнен в октябре). 668 тыс. рублей ушли на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея», которым занимается Богдан Фауль.

В Институте философии заявили, что все работы были выполнены законно, в рамках выделенного гранта. «Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — заявили в научном учреждении.

С 2015 года до недавнего времени Институт философии РАН возглавлял Андрей Смирнов. Год назад его переизбрали, и он стал временно исполняющим обязанности директора. Однако 30 ноября подготовку документов для его назначения прервали, и «неожиданно для всех» врио стал Андрей Черняев.

В ученом совете выражали категорическое несогласие с назначением Черняева. Сотрудники называли его «кандидатом наук без имени в научном мире и какой‑либо поддержки в коллективе». 28 декабря указом главы Минобрнауки Валерия Фалькова на пост врио директора был назначен научный руководитель Института философии РАН Абдусалам Гусейнов.

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