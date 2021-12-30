Институт философии РАН потратил 2,1 млн рублей на изучение зла и ада. Там сказали, что все по закону

Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тыс. рублей на исследование «Является ли злом существование ада». Данные об этом обнаружил на сайте госзакупок РБК.

Договор был исполнен в октябре. Единственным исполнителем контракта указан доцент и кандидат философских наук Игорь Гаспаров. Он работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н.Бурденко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

Еще 742 тыс. рублей Институт РАН потратил на работу преподавателя ВШЭ Александра Мишуры «Бесполезная свобода и проблема ада» (договор исполнен в октябре). 668 тыс. рублей ушли на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея», которым занимается Богдан Фауль.

В Институте философии заявили, что все работы были выполнены законно, в рамках выделенного гранта. «Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — заявили в научном учреждении.

С 2015 года до недавнего времени Институт философии РАН возглавлял Андрей Смирнов. Год назад его переизбрали, и он стал временно исполняющим обязанности директора. Однако 30 ноября подготовку документов для его назначения прервали, и «неожиданно для всех» врио стал Андрей Черняев.

В ученом совете выражали категорическое несогласие с назначением Черняева. Сотрудники называли его «кандидатом наук без имени в научном мире и какой‑либо поддержки в коллективе». 28 декабря указом главы Минобрнауки Валерия Фалькова на пост врио директора был назначен научный руководитель Института философии РАН Абдусалам Гусейнов.