Экстрадиция Джулиана Ассанжа, первый тизер «Фантастических тварей» и другие новости дня

Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Международная федерация журналистов осудила это решение и выступила в защиту основателя WikiLeaks.

СК предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в Казани. Ему вменяются четыре статьи: убийство, покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ, а также умышленное повреждение чужого имущества.

Московский суд постановил ликвидировать фонд «Лига избирателей» (признан иноагентом). Решение еще не вступило в силу, представители организации намерены его обжаловать.

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии The Game Awards 2021. Игрой года стала «It Takes Two», она же унесла призы еще в двух номинациях: «Лучшая семейная игра» и «Лучший мультиплеер».

Starbucks продолжит взимать дополнительную плату за растительное молоко в напитках. Пресс-релиз с анонсом нововведения оказался фейком.

Японские ученые создали маску, которая при контакте с коронавирусом светится под ультрафиолетом. При ее создании использовались антитела к ковиду, которые извлекли из страусиных яиц (в ходе экспериментов ни одна птица не пострадала).

Канье Уэст и Дрейк провели концерт «Свободный Лэрри Гувер». Канье спел более 20 треков, а во время исполнения «Runaway» обратился к Кардашьян: «Беги обратно ко мне, Ким».

Традиционная музыкальная пятница. Новые альбомы вышли у Juice WRLD, Скриптонита и рэпера Нигерии Gee Baller, а также Boulevard Depo и SP4K. Свежие треки выпустили Earl Sweatshirt и Ic3Peak совместно с Bring Me the Horizon.

Warner Bros. Pictures показала первый тизер картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Третья часть франшизы появится на больших экранах в середине апреля 2022 года.

«Ковбой Бибоп» останется без второго сезона. Netflix закрыл шоу из‑за низких рейтингов — сериал раскритиковали и критики, и зрители.

ДК «Рассвет» и фонд «Нужна помощь» проведут благотворительную рождественскую ярмарку. Все продавцы направят десятую часть выручки в различные фонды и организации.