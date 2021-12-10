Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Галявиеву вменяется четыре статьи: убийство более двух лиц, покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ, а также умышленное повреждение чужого имущества.

«Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся», — пишет пресс-служба СК.

Ведомство отмечает, что причиной трагедии стало стремление Галявиева подражать «неформальным представителям одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении».

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооруженный гладкоствольным ружьем, проник в казанскую школу № 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек — семь учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более двадцати человек пострадали. Всего потерпевшими признано более 600 лиц.

Нападавшего задержали живым. СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Там также утверждали, что Галявиеву диагностировали заболевание головного мозга, но на учете у психиатра и нарколога он не стоял.

В ноябре Ильназа Галявиева признали вменяемым. Это значит, что он может быть привлечен к уголовной ответственности.