Канье Уэст и Дрейк провели совместный концерт в поддержку Лэрри Гувера

Уэст исполнил более 20 треков из своих альбомов «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», «Graduation», «The College Dropout» и «Donda».

Канье Уэст и Дрейк выступили на благотворительном концерте «Свободный Лэрри Гувер» («Free Larry Hoover»). Шоу состоялось в Лос-Анджелесе на площадке Coliseum, пишет Би-би-си.

Во время исполнения трека «Runaway» он спел Ким Кардашьян : «Беги обратно ко мне, Ким».

Целью концерта было «повысить осведомленность о деле тюремной реформы и несправедливых приговоров, а также поддержка Лэрри Гувера».

Гувер — основатель и главарь уличной банды Gangster Disciples. В настоящее время он отбывает шесть пожизненных сроков за убийство, вымогательства и отмывание денег. Канье Уэст уже некоторое время работает над его освобождением. В 2018-м рэпер просил на тот момент президента США Дональда Трампа предоставить Лэрри Гуверу помилование.

«Я считаю, что это мероприятие не только повысит осведомленность о нашем деле, но и докажет людям во всем мире, сколько еще мы можем достичь, если отложим свою гордость в сторону и соберемся вместе», — заявлял Канье Уэст в анонсе концерта.

Шоу «Свободный Лэрри Гувер» стало первым появлением Уэста и Дрейка на публике после многолетней вражды. Конфликт рэперов длился более 10 лет. Исполнители делали гневные отсылки друг к другу в своих треках, заявляли о намерении сместить соперника с «трона» и всячески выражали свою неприязнь публично.