Earl Sweatshirt объявил дату выхода нового альбома «Sick» и показал клип на один из треков с него

Американский рэпер Earl Sweatshirt выпустил трек «Tabula Rasa» совместно с экспериментальной хип-хоп-группой Armand Hammer, а также показал клип на него. Об этом сообщает Pitchfork.
Песня доступна на всех цифровых площадках. Она войдет в новый альбом исполнителя «Sick» — его релиз намечен на 14 января 2022 года. Всего в альбоме будет 10 треков, которые были записаны в начале пандемии и во время последовавших локдаунов.
«До прихода вируса я работал над пластинкой, которую назвал в честь книги „The People Could Fly“ („Люди могли летать“ авторства американской писательницы Вирджинии Гамильтон. — Прим. ред.) — ее мы читали вместе с мамой. Однако люди утратили способность летать, они стали злыми, оказались в изоляции и утратили покой. Эти песни — о том, что произошло бы, если бы я начал летать».
Музыкант показал обложку будущего альбома.
Трек Earl Sweatshirt «2010», вышедший в конце ноября, стал первым релизом музыканта с 2019 года. В песне артист анализирует начало творческой карьеры, а также размышляет об успехе, которого достиг на сегодняшний день.