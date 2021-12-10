Earl Sweatshirt объявил дату выхода нового альбома «Sick» и показал клип на один из треков с него

Американский рэпер Earl Sweatshirt выпустил трек «Tabula Rasa» совместно с экспериментальной хип-хоп-группой Armand Hammer, а также показал клип на него. Об этом сообщает Pitchfork.

Песня доступна на всех цифровых площадках. Она войдет в новый альбом исполнителя «Sick» — его релиз намечен на 14 января 2022 года. Всего в альбоме будет 10 треков, которые были записаны в начале пандемии и во время последовавших локдаунов.