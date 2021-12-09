Starbucks не будет брать дополнительную плату за растительное молоко в напитках

С 2022 года в сети кофеен Starbucks перестанут брать дополнительную плату за добавление в напиток растительного молока — к примеру, миндальное или соевое. Нововведение начнет действовать только в США и Канаде, уточняется в пресс-релизе компании.

Таким образом Starbucks будет бороться с «диетическим расизмом». Компания отмечает, что 65% населения планеты страдает непереносимостью лактозы, то есть их организм не способен переваривать молочные продукты.

Убрав наценку на растительные заменители, Starbucks поднимет цены на молоко животного происхождения.

«Starbucks извиняется за то, что не отказывался ранее от системного неравенства в нашем ценообразовании на растительное молоко, и мы обещаем предложить более справедливые условия для большинства людей во всем мире, страдающих непереносимостью лактозы», — заявил директор по соблюдению равенства в Starbucks Блейн Стивенсон.

В мае «Союзмолоко» попросил Starbucks в России поменять меню и не называть растительные заменители молоком. Это аргументировали тем, что в законодательстве под молоком подразумевается «секреция молочных желез сельскохозяйственных животных <…> без каких‑либо добавлений».