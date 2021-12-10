Международная федерация журналистов выступила против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Международная федерация журналистов (IFJ) выступила против решения Апелляционного суда Англии и Уэльса об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организации.

«Международная федерация журналистов решительно осуждает и выступает против решения Верховного суда Великобритании, разблокировавшего возможность экстрадиции Ассанжа в США, вновь призывает американского президента Джо Байдена прекратить многолетнее политически мотивированное преследование Джулиана Ассанжа и снять с него все обвинения», — заявил он.

В федерации отметили, что в демократическом обществе не должны преследовать журналистов-расследователей, таких как Ассанж.

«Экстрадиция Ассанжа в США поставит под угрозу не только его жизнь, но и фундаментальные принципы свободы прессы. Ассоциация поддержит любые усилия команды адвокатов Ассанжа по оспариванию этого решения суда», — рассказал представитель организации.

Накануне Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США. Теперь дело будет передано в суд первой инстанции, который примет окончательное решение об экстрадиции. Отмечается, что при этом Ассанж должен оставаться под стражей. В США мужчине грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, подтверждающие коррупцию в высших политических кругах США, а также многочисленные правонарушения со стороны американского правительства.

В 2012 году, находясь под преследованием, он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила разрешение на арест Ассанжа от правительства Эквадора, после чего его отправили в тюрьму на 50 недель из‑за нарушения условий освобождения под залог.

По словам адвоката Ассанжа Эдварда Фицджеральда, в августе 2017 года конгрессмен Дана Рорабакер посещал посольство Эквадора и предложил журналисту помилование, если он сделает заявление об отсутствии вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.